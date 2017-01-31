Нигматуллин: Игнашевич смеётся над ругающими «Зенит» из-за возраста Ивановича

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».
«Над теми, кто осуждает возможный переход Бранислава Ивановича в «Зенит» из-за его возраста, громко смеётся Сергей Игнашевич. Учитывая, что возрастные отметки в современном футболе сдвинулись, — покупка 32-летнего Самедова за большие деньги как свежий пример – игрок класса Ивановича – это усиление. Тем более человек прекрасно знаком с российским менталитетом и жизнью здесь. Можно только поздравить «Зенит», если трансфер Ивановича состоится», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.