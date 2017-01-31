Желудков: я против трансфера Ивановича, это неправильная политика «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».
«Думаю, что Иванович не нужен «Зениту». Надо брать молодых ребят, чтобы играли и доказывали. А чем способен помочь 32-летний защитник? Нужны ребята по 23-24 года, чтобы была перспектива. А Ивановича возьмут на один-два, он ещё денег заработает, и на этом всё закончится. Это неправильная политика клуба. Я против трансфера Ивановича в «Зенит», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.