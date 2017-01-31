«Динамо» проиграло «Тоболу» в контрольном матче

«Динамо» проиграло казахстанскому «Тоболу» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 0:2.
«Динамо» (стартовый состав): Нарубин, Уилкшир, Хольмен, Калугин, Морозов, Соснин, Сарамутин, А.Терехов, Кузьмин, Темников, Луценко.
Казахстанский клуб в минувшем сезоне (чемпионат проходит по системе «весна-осень») занял седьмое место. «Динамо» после 24 туров лидирует в турнирной таблице ФНЛ.
Контрольный матч.
«Динамо» (Россия) — «Тобол» (Казахстан) — 0:2 (0:2).
Голы: Щеткин, 10 (0:1); Савич, 34 (0:2).