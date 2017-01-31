Данте: в следующем сезоне всё будет происходить так, как хочет Гвардиола

Защитник «Ниццы» Данте поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, вместе с которым он работал в «Баварии».
«Первый год может быть трудным, потому что лиги очень сильно различаются. В Испании конкуренция идёт между тремя командами, в Германии, как правило, вообще между двумя, но в Англии есть шесть клубов, которые ставят себе задачу побороться за титул.
Пеп — тренер, который работает со 100% приверженностью к своей философии, так что игроки должны целиком понимать его философию. И всё это на фоне высочайшей конкуренции, которой славится АПЛ. Может быть, в первый год всё будет даваться с трудом, но в следующем сезоне всё будет происходить так, как хочет Гвардиола», — сказал Данте в интервью Omnisport.