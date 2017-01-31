Игрок «Халла» Мэйсон: чувствую себя счастливым от мысли, что я жив

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон, который накануне был выписан из больницы, рассказал о своём самочувствии. Ранее Мэйсон успешно перенёс операцию в связи с переломом основания черепа.
«Я хотел бы поблагодарить всех за огромную поддержку, которую все небезразличные оказывали как мне, так и моей семье. Это были эмоциональные горки, но сейчас я чувствую себя счастливым от мысли, что я жив. Рад сказать вам, что сейчас я уже дома, отдыхаю и восстанавливаюсь. Каждое сообщение со словами поддержки действительно придавало мне сил, я не могу передать словами, как много это для меня значит. Большое спасибо врачам „Халла“ и „Челси“, а также сотрудникам больницы, где я лежал», — написал Мэйсон в «Твиттере».
В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом: у полузащитника был проломлен череп. На восстановление ему потребуется от шести до девяти месяцев.