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175 лет назад 2016
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Ласина Траоре забил 1-й гол за «Спортинг» спустя 13 минут после выхода на поле

5 февраля 2017, воскресенье. 20:09. Футбол
В матче 21-го тура чемпионата Испании хихонский «Спортинг» принимал на своём поле «Алавес». Встреча на стадионе «Эль-Молинон» завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рубен Собрино, Кристиан Сантос, Эдгар Мендес и Алексис Руано. За «Спортинг» отличились Карлос Кастро и экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре, для которого это был дебютный матч в испанской команде. Ивуарийский футболист появился на поле в середине второго тайма, а уже через 13 минут после своего появления открыл счёт забитым мячам в новом клубе.

«Алавес» (27 очков) располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Спортинг» (13) — 18-й.

Посмотреть видео первого гола Ласины Траоре за хихонский «Спортинг» можно здесь.

Испания - Примера. 21-й тур
05 февраля 2017, воскресенье. 18:15 МСК
Спортинг Хихон
Хихон
2 : 4
Алавес
Витория
0:1 – Собрино – 10, 0:2 – Сантос – 58 (пен), 0:3 – Мендес – 70 (пен), 1:3 – Траоре – 84, 1:4 – Алексис Руано – 85, 2:4 – Кастро – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алавес Спортинг Хихон Ласина Траоре
Новости. Футбол
5 февраля 2017, воскресенье
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