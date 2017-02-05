Ласина Траоре забил 1-й гол за «Спортинг» спустя 13 минут после выхода на поле

В матче 21-го тура чемпионата Испании хихонский «Спортинг» принимал на своём поле «Алавес». Встреча на стадионе «Эль-Молинон» завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рубен Собрино, Кристиан Сантос, Эдгар Мендес и Алексис Руано. За «Спортинг» отличились Карлос Кастро и экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре, для которого это был дебютный матч в испанской команде. Ивуарийский футболист появился на поле в середине второго тайма, а уже через 13 минут после своего появления открыл счёт забитым мячам в новом клубе.
«Алавес» (27 очков) располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Спортинг» (13) — 18-й.
Посмотреть видео первого гола Ласины Траоре за хихонский «Спортинг» можно здесь.