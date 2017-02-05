Неймар в день рождения рассказал о желании выиграть ЧМ-2018 в России

«У меня много амбиций, много проблем, до сих пор есть много вещей, которые нужно сделать. Осталось достаточно титулов, которые я ещё не выигрывал. И я хочу это исправить. Я уже думаю о следующем чемпионате мира. В какой-то степени я считаю себя мечтателем, потому что не могу перестать думать о победе на ЧМ. Буду упорно трудиться, чтобы быть готовыми к 2018 году.
Единственное, чего я хочу, — упорно трудиться, чтобы сохранить свой уровень и продолжать забивать голы. Я не хочу быть лучше, чем кто-либо. Единственное, чего я хочу, — становиться лучше с каждым днём. Вот что для меня важно.
Я признаю, что выиграть чемпионат Испании будет трудно, но ничего невозможного нет. В прошлом году, например, мы опережали конкурентов на 12 очков, а в итоге едва не упустили титул. Всё может случиться. Я уже выиграл семь титулов с „Барселоной“, но хочу большего», — сказал Неймар в эфире TV3.