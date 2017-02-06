Хавбек «Краснодара» Каборе включён в символическую сборную Кубка Африки — 2017

Полузащитник «Краснодара» и капитан сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе был включён в символическую сборную завершившегося Кубка Африки. Об этом говорится на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.
Полностью символическая сборная выглядит так.
Вратарь: Фабрис Ондоа (Камерун).
Защитники: Кара Серинье Моду Мбоджи (Сенегал), Ахмед Эль-Саед Хегази (Египет), Майкл Нгаду-Нгаджуй (Камерун).
Полузащитники: Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Даниэль Амарти (Гана), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет).
Нападающие: Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).