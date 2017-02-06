Брат Кондогбиа: Погба — лучший в мире на своей позиции, Жоффрей идёт следом

Эванс Кондогбиа выразил мнение, что его брат Жоффрей Кондогбиа, выступающий за «Интер», является одним из лучших полузащитников мира.
«Погба и мой брат — игроки разного плана, но я не могу обзванивать все газеты и объяснять им очевидное. Я видел, как многие говорят, что он плохо выступает в „Интере“, но я изучил его статистику — обводки, количество и точность передач, подборы мяча. Поль Погба — лучший в мире на своей позиции, мой брат наряду с Тони Кроосом и Серхио Бускетсом идёт следом за ним.
Эти футболисты редко забивают, но ведут игру своих команд и делают много незаметной, но полезной работы», — цитирует Кондогбиа So Foot.
В нынешнем розыгрыше Серии А 23-летний Кондогбиа отдал одну голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки в 13 матчах.