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175 лет назад 2016
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Брат Кондогбиа: Погба — лучший в мире на своей позиции, Жоффрей идёт следом

6 февраля 2017, понедельник. 20:10. Футбол
Эванс Кондогбиа выразил мнение, что его брат Жоффрей Кондогбиа, выступающий за «Интер», является одним из лучших полузащитников мира.

«Погба и мой брат — игроки разного плана, но я не могу обзванивать все газеты и объяснять им очевидное. Я видел, как многие говорят, что он плохо выступает в „Интере“, но я изучил его статистику — обводки, количество и точность передач, подборы мяча. Поль Погба — лучший в мире на своей позиции, мой брат наряду с Тони Кроосом и Серхио Бускетсом идёт следом за ним.

Эти футболисты редко забивают, но ведут игру своих команд и делают много незаметной, но полезной работы», — цитирует Кондогбиа So Foot.

В нынешнем розыгрыше Серии А 23-летний Кондогбиа отдал одну голевую передачу и получил четыре жёлтые карточки в 13 матчах.
Источник: So Foot Сообщить об ошибке
Теги
Интер Манчестер Юнайтед ФК Барселона ФК Реал Мадрид Жоффрей Кондогбиа Поль Погба Серхио Бускетс Тони Кроос
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6 февраля 2017, понедельник
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