Джибриль Сиссе в 35 лет окончательно завершил карьеру

35-летний бывший футболист сборной Франции Джибриль Сиссе принял решение окончательно завершить карьеру игрока и стать консультантом издания Yahoo Sport France. Экс-игрок «Кубани» уже объявлял о завершении карьеры в октябре 2015 года, но с тех пор несколько раз безуспешно пытался вернуться в футбол, тренируясь в составе «Осера».
«Мне нравилось быть футболистом, футбол был всей моей жизнью. Я хочу объявить о завершении карьеры, хотя было желание продолжить её», — сказал Сиссе.
Сиссе начал профессиональную карьеру в 1998 году в «Осере», где надолго стал одним из лидеров клуба. В 2004 году форвард перешёл в «Ливерпуль». Далее он выступал за «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Аль-Гарафу», «Кубань» и «Бастию». За сборную Франции Сиссе провёл 41 матч, забив девять голов.