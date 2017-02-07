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Робби Кин тренируется вместе с «Аль-Ахли»
7 февраля 2017, вторник. 01:26.
Футбол
Ирландский нападающий
Робби Кин
может стать игроком «Аль-Ахли». В официальном «твиттере» клуба появились фотографии 36-летнего игрока, который тренируется вместе с командой из ОАЭ.
Кин находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступал с 2011 по 2016 год.
Если фото не отображается, посмотреть его можно, пройдя по этой
ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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