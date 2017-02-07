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175 лет назад 2016
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Лопетеги: двери сборной Испании перед Касильясом не закрылись

7 февраля 2017, вторник. 07:00. Футбол
В Испании не стихают дискуссии на тему того, целесообразно ли возвращение голкипера «Порту» Икера Касильяса в сборную Испании. В связи с этим главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги в очередной раз подчеркнул, что бывший страж ворот мадридского «Реала» окончательно не исключён из его списка.

«Это правда, что между мной и Касильясом состоялась беседа. Это был разговор между двумя друзьями. Он был моим футболистом, и я понимал, что должен поговорить с ним. Я информировал Икера о своём решении, однако двери сборной Испании перед Касильясом не закрылись. Это же касается и любого другого игрока», — сказал Лопетеги в эфире испанского телевидения.

Касильяс не приглашался в сборную после чемпионата Европы 2016 года, когда команду возглавил Лопетеги.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Икер Касильяс Хулен Лопетеги
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