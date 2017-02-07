Лопетеги: двери сборной Испании перед Касильясом не закрылись

В Испании не стихают дискуссии на тему того, целесообразно ли возвращение голкипера «Порту» Икера Касильяса в сборную Испании. В связи с этим главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги в очередной раз подчеркнул, что бывший страж ворот мадридского «Реала» окончательно не исключён из его списка.
«Это правда, что между мной и Касильясом состоялась беседа. Это был разговор между двумя друзьями. Он был моим футболистом, и я понимал, что должен поговорить с ним. Я информировал Икера о своём решении, однако двери сборной Испании перед Касильясом не закрылись. Это же касается и любого другого игрока», — сказал Лопетеги в эфире испанского телевидения.
Касильяс не приглашался в сборную после чемпионата Европы 2016 года, когда команду возглавил Лопетеги.