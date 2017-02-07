Мёллер советует Гётце оказывать на Тухеля давление или покинуть «Боруссиию»

Бывший хавбек дортмундской «Боруссии» и туринского «Ювентуса» Андреас Мёллер посоветовал полузащитнику немецкой команды Марио Гётце сменить клубную прописку. Мёллер полагает, что футболисту сборной Германии выступление в зарубежном клубе может пойти на пользу.
«Гётце должен на каждой тренировке доказывать тренеру, что он ошибается, не включая его в стартовый состав. И это должно зайти так далеко, чтобы его партнёры по команде говорили, что не понимают тренера. То есть Гётце должен оказывать на Тухеля большее давление. Но ему будет очень сложно в Дортмунде. Переход в зарубежный клуб был бы неплохим вариантом для Марио», — цитирует Мёллера интернет-портал Goal.
Гётце в 2013 году покинул «Боруссию», пополнив ряды «Баварии». Но там дела у него не заладились, и перед стартом нынешнего сезона он вернулся в стан дортмундцев. По итогам 19 туров Бундеслиги он сыграл в 11 матчах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.