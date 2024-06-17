Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гарри Кейн обратился к Джуду Беллингему после трудной победы Англии над Сербией

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о трудной победе в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0. Англичанин Джуд Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

«В целом заслуженная победа, но такие матчи нужно просто пережить. Беллингем – невероятный игрок. Спасибо ему», – приводит слова Кейна ВВС.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем Евро-2024: