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Гарри Кейн обратился к Джуду Беллингему после трудной победы Англии над Сербией

Гарри Кейн обратился к Джуду Беллингему после трудной победы Англии над Сербией
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о трудной победе в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Сербией. Напомним, англичане одержали минимальную победу — 1:0. Англичанин Джуд Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    

«В целом заслуженная победа, но такие матчи нужно просто пережить. Беллингем – невероятный игрок. Спасибо ему», – приводит слова Кейна ВВС.

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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