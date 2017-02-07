Мюллер надеется на агрессивную, атакующую игру «Арсенала», чтобы победить его

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящих матчей с лондонским «Арсеналом». Эти команды встретятся друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Является ли преимуществом для «Арсенала» то, что мы играем первый матч на нашем поле? Посмотрим. Всё зависит от того, как будут развиваться матчи. Конечно, поддержка своих болельщиков очень поможет в ответной встрече. С другой стороны, голы на выезде имеют несколько больший вес. В составе «Арсенала» выступают сильные и конкурентоспособные игроки. Эта команда исповедует агрессивную, атакующую игру, благодаря которой у нас могут появиться свободные зоны, которых обычно у нас нет», — цитирует Мюллера Yahoo Sports.
Первый матч между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 15 февраля на поле мюнхенцев, а ответный – 7 марта.