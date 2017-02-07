Аджоев: в работу Кирьякова я не лезу, он отвечает за результат, мы ему помогаем

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову рассказал, как у него складывается совместная работа с главным тренером команды Сергеем Кирьяковым.
«Есть ли риск в приглашении тренеров без опыта в РФПЛ? В России есть только два специалиста, которые получили лицензию за границей: это нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов, закончивший школу тренеров в Австрии, и Сергей Кирьяков, имеющий немецкое образование. Когда ещё молодым тренерам давать дорогу, чтобы они стали великими? Кирьяков — фанат своего дела, просто дайте ему немного времени и окажите необходимую поддержку.
С Сергеем Кирьяковым мы на связи 24 часа в сутки. Если у меня есть что спросить, я всегда звоню ему. С любыми вопросами он может также обратиться ко мне или моему помощнику. Но в работу главного тренера я не лезу, это было бы неправильно. Именно он отвечает за результат, а мы все ему помогаем», — сказал Аджоев.
Полную версию интервью с Гурамом Аджоевым можно будет прочитать на «Чемпионате» в ближайшее время.