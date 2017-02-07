«Рома» — «Фиорентина»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

7 февраля в Риме, на стадионе «Олимпико», состоится матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Фиорентиной». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Фиорентина»
Ранее друг с другом команды встречались 160 раз. 52 матча завершились победой «Ромы», 59 раз команды сыграли вничью, и 49 раз сильнее оказались футболисты «Фиорентины».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Фиорентины» со счётом 1:0.