Боккетти: «Спартак» приехал в Испанию не рыбу ловить и не на пляже загорать

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о сборе в Испании, поведав о своём нынешнем функциональном состоянии.
«Массимо Каррера убедил нас, что легко на сборах не будет. В Абу-Даби было непросто. А здесь, в Испании, тренировочный процесс ещё тяжелее. Но мы сюда приехали не рыбу ловить и не на пляже загорать, а готовиться к весенней части сезона, которая стартует уже меньше чем через месяц.
Очень рад, что вернулся на поле и теперь смогу помогать команде. Думаю, что готов принять участие уже в ближайших контрольных матчах «Спартака». Тренировки в Эстепоне очень интенсивные, но раз справляюсь с нагрузками, которые даются на занятиях, то, значит, смогу и в игре выполнить необходимый объём работы.
Представьте себе, Квинси пропустил один-два матча, а я оставался вне игры с конца октября. Понимаете, каково мне было?! Если Промес испытывал тяжёлые чувства даже после столь маленького перерыва, то, наверное, не стоит объяснять, как нелегко перенести такую длительную паузу, которая была у меня», — цитирует Боккетти пресс-служба «Спартака».