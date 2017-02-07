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175 лет назад
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Н'Зонзи признан лучшим игроком января в чемпионате Испании
7 февраля 2017, вторник. 20:19.
Футбол
Полузащитник «Севильи»
Стивен Н'Зонзи
признан лучшим игроком января в чемпионате Испании, информирует пресс-служба испанской Примеры.
В январе «Севилья» одержала три победы в четырёх матчах чемпионатах Испании, а Стивен Н'Зонзи не сумел отметиться результативными действиями, но получил одну жёлтую карточку.
Посмотреть фото можно
здесь
.
Источник:
Примера
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Теги
ФК Севилья
Стивен Н'Зонзи
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7 февраля 2017, вторник
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