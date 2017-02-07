Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ

Руководство «Луча-Энергии» не исключает вариант снятия с Футбольной национальной лиги из-за финансовых трудностей, утверждает ФАН.
Согласно информации источника, в клубе из Владивостока на сегодняшний момент нет денег на вторую часть чемпионата, а футболисты не получали зарплаты с осени прошлого года. Ранее сообщалось, что игроки из-за невыплаты зарплат будут бойкотировать второй учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Турции.
После 24 туров «Луч-Энергия» занимает девятое место в таблице ФНЛ с 32 набранными очками.