Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» и за три года заработает € 5,95 млн

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Билеты на спорт
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
22:47
Раньери: футбол устроен так: выиграл 3 матча — бог, проиграл 3 матча — уволен
22:41
«Спартак» согласовал с Тигиевым условия контракта
22:34
Семшов: по первому сбору понял, что тренером быть тяжелее, чем игроком
22:11
Луис Адриано: Зе Луиш отлично встретил меня в «Спартаке», мы легко сошлись
21:58
Кураньи: дорогие спортивные СМИ, я не перехожу в брестское «Динамо»
07:00
В «Спартаке» назвали тройку самых выносливых футболистов команды
16:02
А. Кержаков составил символическую сборную из игроков «Зенита»
08:30
Главный врач «Спартака»: стоял вопрос о профессиональной пригодности Ромуло
20:25
Родионов: отзаявленный Макеев из «Спартака» не уходит, заявим его за «Спартак-2»
01:57
ЦСКА готов заплатить € 5 млн за защитника «Спортинга» Зегелара
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» и за три года заработает € 5,95 млн
7 февраля 2017, вторник. 21:36.
Футбол
Нападающий «Бешикташа»
Рикарду Куарежма
продолжит выступать за команду из Стамбула. 33-летний футболист продлил контракт с «Бешикташем» на три года, информирует официальный сайт турецкого клуба.
За это время Куарежма заработает € 5,95 млн. По € 4 тыс. он будет получать в качестве бонуса за каждый проведённый матч.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Куарежма провёл 17 матчей (15 — с первых минут) и забил один гол.
Источник:
ФК "Бешикташ"
Сообщить об ошибке
Теги
ФК Бешикташ
Рикарду Куарежма
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
7 февраля 2017, вторник
23:11
Дармиан: Пирло в свои лучшие годы великолепно вписался бы в игру «МЮ»
22:53
«Монако» выиграл у «Монпелье» и оторвался от «Ниццы» с «ПСЖ» на шесть очков
22:47
Раньери: футбол устроен так: выиграл 3 матча — бог, проиграл 3 матча — уволен
22:41
«Спартак» согласовал с Тигиевым условия контракта
22:41
«Манчестер Сити» оценивает Агуэро в £ 80 млн
22:34
Семшов: по первому сбору понял, что тренером быть тяжелее, чем игроком
22:22
«Гамбург» выбил «Кёльн» из Кубка Германии и вышел в четвертьфинал
22:21
Кононов: готов рассмотреть вариант со сборной Беларуси
22:20
В. Бериша: получил предложение от «Анжи», но не чувствовал, что готов к России
22:11
Луис Адриано: Зе Луиш отлично встретил меня в «Спартаке», мы легко сошлись
21:58
Кураньи: дорогие спортивные СМИ, я не перехожу в брестское «Динамо»
21:56
Одемвингие: я объяснил Оникуру, что «Селтик» — это кратчайший путь в АПЛ
21:50
Украинцы Антонов и Дедечко не подошли «Анжи»
21:44
Ховард Уэбб будет обучать и назначать видеоарбитров в MLS
21:39
18-летний хавбек «Эвертона» Дэвис — лучший игрок АПЛ в январе по версии PFA
21:36
Куарежма продлил контракт с «Бешикташем» и за три года заработает € 5,95 млн
21:35
Симпсон: игроки «Лестера» будут биться за Раньери
21:23
В федерации футбола Перу рады, что Фарфан перешёл в «Локомотив»
21:21
Тухель: на каком-то этапе Гётце обязательно потребуется «Боруссии» Д
21:08
Р. Билялетдинов: преждевременно говорить, что я возглавлю «Спартак» из Юрмалы
21:02
Бериццо из «Сельты» признан лучшим тренером января в чемпионате Испании
20:55
Сын Ривалдо продолжит карьеру в бухарестском «Динамо»
20:53
Самым выносливым игроком «Динамо» по итогам тестов признан Зотов
20:48
Карвахаль вернулся в общую группу «Реала»
20:39
Руководство «Луча-Энергии» рассматривает вариант снятия с ФНЛ
20:36
«Рубин» отказался играть с «Краснодаром» на зимнем сборе
20:32
Галлас: футбол изменился. Возможно, Венгеру пора уйти из «Арсенала»
20:30
Сарри запретил игрокам «Наполи» есть пиццу до матча с «Реалом»
20:25
Родионов: отзаявленный Макеев из «Спартака» не уходит, заявим его за «Спартак-2»
20:19
Н'Зонзи признан лучшим игроком января в чемпионате Испании
20:09
К.-П. Боатенг: Мандела в 2010 году сказал: «Моя дочь хочет выйти замуж за тебя»
20:06
Матч чемпионата Португалии был прерван из-за выбежавшей на поле курицы
19:55
Роналду помог приюту для собак
19:46
Олбрайтон: игроки «Лестера» сейчас могут надеяться только на себя
19:43
Гранквист взял интервью у новичка «Краснодара» Клаессона
19:33
И. Попов: Зобнин — будущее российской сборной
19:24
Бабаев: задачу стать чемпионом РФПЛ с ЦСКА никто не снимал
19:21
«Оренбург» одержал победу над казахстанским «Атырау»
19:01
Косельни: думаю, «Арсенал» мог бы сыграть с «Челси» другим составом
18:53
ЦСКА: потрясающий гол Астемира Гордюшенко — со штрафного в девятину
18:50
Алдервейрелд: иногда я думаю о том, чтобы вернуться из «Тоттенхэма» в Бельгию
18:50
Стадион «Крестовский» не будет содержаться из бюджета Санкт-Петербурга
18:43
Английская Премьер-лига объявила сроки проведения сезона-2017/18
18:41
Писарев: надеюсь, «Олимпиец» — проект, который будет сохранять чистоту футбола
18:36
Брозович получил травму в матче с «Ювентусом» и выбыл на неопределённый срок
Все новости
RSS
Кто будет основным нападающим "Спартака" весной?
Луис Адриано
Денис Давыдов
Зе Луиш
Лоренсо Мельгарехо
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+