Кураньи: дорогие спортивные СМИ, я не перехожу в брестское «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи опроверг слухи, согласно которым он близок к переходу в «Динамо» из Бреста.
«Дорогие спортивные СМИ. Приятно, что вы не забыли про меня. Но появляющаяся информация неверна. Пожалуйста, прежде чем писать о чём-то — спросите. Я не прохожу просмотр и не перейду в брестское «Динамо», — написал Кураньи в „Фейсбуке“.
Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», за который он выступал в сезоне-2015/16. Летом минувшего года форвард остался без команды. В составе московского «Динамо» он забил более 50 голов, попадал в список 33 лучших игроков РФПЛ в 2010 году.