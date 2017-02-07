Семшов: по первому сбору понял, что тренером быть тяжелее, чем игроком

Помощник главного тренера тульского «Арсенала» Игорь Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым поделился впечатлениями от первых недель работы в клубе.
«Каждый помощник может высказать своё мнение по тому или иному вопросу: например, изменить или убрать какое-либо упражнение, попробовать новую связку игроков, но только главный тренер принимает окончательное решение. Для этого мы и собираемся каждый день на сборах, дискутируя до полуночи. Как я понял после первого сбора в новой роли, работа тренера начинается тогда, когда футболист уже отдыхает.
Так что тренером быть тяжелее, чем игроком, понял это уже по первому сбору! Нужно одновременно думать о тренировках, искать варианты для усиления команды, готовить игроков физически, тактически и психологически к будущим матчам. С другой стороны, работа тренера интересна и продуктивна. Когда был футболистом, я возмущался: «Зачем делать такие длинные сборы по 14 дней?!» Став тренером, понимаю, что этого ещё мало — столько всего нужно успеть!» — сказал Семшов.
Полную версию интервью с Семшовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».