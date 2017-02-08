Срна: Ракитич неоднократно доказывал свой класс

Защитник донецкого «Шахтёра» Дарио Срна адресовал слова похвалы полузащитнику «Барселоны» Ивану Ракитичу. Срна верит, что у Ракитича не будет проблем с игровой практикой.
«Ракитич неоднократно доказывал свой класс. Он забил гол в финале Лиги чемпионов! Уверен, что он много будет работать, чтобы вернуться на свой лучший уровень игры. Я сам очень верю в Ракитича», — приводит слова Срны Marca.
Ракитич стал автором гола в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2014/15 с туринским «Ювентусом». Сама игра завершилась победой каталонской команды со счётом 3:1.
В нынешнем сезоне Ракитич не всегда попадает в основной состав «Барселоны»: по итогам 21 тура Примеры он сыграл в 16 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Стал автором 2 голов и 1 результативной передачи.