Анчелотти: очень важно, что «Бавария» вышла в четвертьфинал

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти в целом не был недоволен игрой своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом». Играя на своём поле, немецкий гранд добился победы с минимальным счётом 1:0.
«Я доволен игрой нашей команды до 80-й минуты, мы контролировали ход игры. К сожалению, мы не воспользовались возможностью забить и второй мяч. А в последние 10 минут у нас были проблемы, поскольку соперник стал оказывать на нас давление. Очень важно, что «Бавария» вышла в четвертьфинал этого турнира», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Баварии».