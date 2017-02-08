«Барселона» нацелилась на защитника «Бенфики» Линделёфа

«Барселона» заинтересована в услугах защитника лиссабонской «Бенфики» Виктора Нильссона-Линделёфа, сообщает O Jogo.
Если каталонский клуб попытается приобрести шведского футболиста, то ему придётся побороться за него с «Манчестер Юнайтед», который также хочет купить трансферный лист игрока. Английский гранд хотел приобрести Линделёфа ещё в зимнее трансферное окно.
Испанские СМИ уже неоднократно писали, что сине-гранатовые намерены усилить свою оборону в следующем сезоне.
По итогам 20 туров чемпионата Португалии Линделёф сыграл в 19 матчах.