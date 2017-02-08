Симеоне: мне понятно, что в ЛЧ у нас больше шансов на победу, чем в Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне остался недоволен действиями судей в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1). В составе столичной команды во втором тайме был удалён полузащитник Янник-Феррейра Карраско. Правда, арбитр удалил и хавбека каталонцев Серхи Роберто на 57-й минуте, а также нападающего Луиса Суареса на 90-й.
«Мне понятно, что в Лиге чемпионов у нас больше шансов на победу, чем в Испании. Арбитры могут ошибаться. Нормально, когда дисквалифицируют игрока, если он ошибается. И не знаю, поступают ли так же с судьями. Однако это нормальные явления в футболе, и на этот раз пришлось пострадать нам», — цитирует Симеоне Marca.
По сумме двух встреч в финал вышла «Барселона».