Мияилович: Веллитон рассказал мне об особенностях российского футбола

Полузащитник Срджан Мияилович, который подписал контракт с «Крыльями Советов», поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб. Перед тем как перебраться в Россию, сербский футболист спрашивал о чемпионате у экс-игрока «Спартака» Веллитона, с которым Мияилович играл в «Кайсериспоре».
«Я знаю, что «Крылья Советов» – это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести «Крыльям» максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд.
Мы немного поговорили с Веллитоном перед моим переходом в «Крылья». Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и «Кайсериспора» всё было хорошо.
Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как всё сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов», — цитирует Мияиловича пресс-служба «Крыльев Советов».