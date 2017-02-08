Энрике: «Барселона» сделала ставку на Силлессена не потому, что он красив

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике адресовал слова похвалы голкиперу команды Ясперу Силлессену после ответного матча полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Наставник сине-гранатовых подчеркнул, что голландский футболист оправдывает его надежды.
«Яспер действовал отлично на линии ворот и сыграл очень хорошо в дебюте встречи. Для этого мы его и брали в команду. «Барселона» сделала ставку на Силлессена не потому, что он высок, красив и светловолос», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
«Барселона» сыграла с «Атлетико» вничью со счётом 1:1 и по сумме двух встреч вышла в финал.