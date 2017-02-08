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Энрике: «Барселона» сделала ставку на Силлессена не потому, что он красив

8 февраля 2017, среда. 10:02. Футбол
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике адресовал слова похвалы голкиперу команды Ясперу Силлессену после ответного матча полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Наставник сине-гранатовых подчеркнул, что голландский футболист оправдывает его надежды.

«Яспер действовал отлично на линии ворот и сыграл очень хорошо в дебюте встречи. Для этого мы его и брали в команду. «Барселона» сделала ставку на Силлессена не потому, что он высок, красив и светловолос», — приводит слова Луиса Энрике Marca.

«Барселона» сыграла с «Атлетико» вничью со счётом 1:1 и по сумме двух встреч вышла в финал.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Барселона Луис Энрике Яспер Силлессен
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