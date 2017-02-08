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Лепсая: контракт Черевченко с «Балтикой» рассчитан до конца сезона

8 февраля 2017, среда. 10:43. Футбол
Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал назначение на пост главного тренера калининградской команды Игоря Черевченко. Ранее специалист работал в «Локомотиве», пост наставника которого покинул в августе 2016 года.

«Контракт с Черевченко рассчитан до конца сезона. Благодарны Игорю Геннадьевичу за то, что он взялся за такую непростую задачу. Со стороны администрации края и клуба ему будет оказана всяческая поддержка. Будем надеяться, что совместно нам удастся достигнуть поставленных целей», — сказал Лепсая в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Недавнее интервью с Черевченко можно прочитать на «Чемпионате» здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Балтика Игорь Черевченко
Новости. Футбол
8 февраля 2017, среда
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