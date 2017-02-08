Фанаты «Баварии» вслед за болельщиками «Райо Вальекано» назвали Зозулю нацистом

Некоторые болельщики мюнхенской «Баварии» поддержали позицию фанатов «Райо Вальекано» относительно украинского нападающего Романа Зозули. В матче 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0) поклонники мюнхенцев вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».
Зозуля, чей трансферный лист принадлежит «Бетису», собирался перейти на правах аренды «Райо Вальекано», однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах. В результате украинец решил остаться в «Бетисе».