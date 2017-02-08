Вице-губернатор: «Лучу» нужен партнёр с ежегодными вложениями 150-200 млн рублей

В «Луче-Энергии» проходят работы по формированию нового правления команды, после чего клуб рассчитывает на появление нового партнёра для финансирования. Об этом сообщил вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков.
Ранее пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о трудной финансовой ситуации в клубе и возможном бойкоте игроками команды второго сбора в Турции.
«В феврале прошлого года клуб покинул основной спонсор — компания ДЭК. Для нас это было полной неожиданностью. Чтобы разрешить этот вопрос, к руководству «Русгидро» обращался губернатор Владимир Миклушевский, но безрезультатно. На момент, когда ДЭК был партнёром «Луча», существовало недофинансирование. Например, обещали 230 миллионов рублей, а перечислялось 190, и так продолжалось года три. В дальнейшем мы искали различные источники финансирования, полностью сохранив расходы на «Луч» в бюджете Приморского края. Более того, в конце прошлого года губернатор добавил приморскому клубу ещё 30 миллионов рублей. Мы видели ситуацию, к счастью, появились люди, которые не бросили клуб в трудную минуту.
В 2017 году полностью сохранено бюджетное финансирование, как и в прошлом году (150 млн рублей), сейчас закрываем долг 11 миллионов за счёт внебюджетных средств по налогам. Благодаря этому будут разблокированы счета, а клуб сможет получить краевые субсидии на первое полугодие 2017 года. Плюс у нас идёт работа по формированию нового правления клуба. В его состав должны войти люди, заинтересованные в развитии клуба, готовые помочь ему, в том числе и финансово. Клубу необходим партнёр, вкладывающий в него ежегодно 150-200 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что при новом правлении такие суммы появятся. Продолжается также поиск титульного спонсора, но это большая работа. Подчеркну — это не принудительная обязанность, а добровольная. «Луч» — это не только профессиональные игроки, но и детская школа. Это, наверное, самое главное, почему приморский клуб до сих пор существует», — цитирует Серебрякова VL.ru.