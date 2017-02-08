«Зенит» отказался приобрести полузащитника «Ростова» Нобоа

«Зенит» отказался приобретать полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Об этом сообщил первый заместитель губернатора, куратор клуба от Ростовской области Игорь Гуськов.
Отмечается, что у «Ростова» была договорённость с «Зенитом» по продаже в петербургский клуб эквадорца, а главный тренер Мирча Луческу до сих пор сохраняет заинтересованность в полузащитнике. Рассматривался также вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой со стороны сине-бело-голубых.
«До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в „Зенит“. „Зенит“ проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», — цитирует Гуськова ТАСС.
Контракт Нобоа с дончанами заканчивается через полгода, и хавбек уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне 31-летний игрок провёл 13 матчей и забил один мяч.