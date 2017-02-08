Алейкс Видаль праздновал успех «Барселоны» неприличным жестом в адрес Симеоне

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль не скрывал эмоций после ответного матча полуфинала Кубка Испании между каталонской командой и мадридским «Атлетико». Игра завершилась ничьей со счётом 1:1, что означало выход сине-гранатовых в финал турнира. Однако Видаль свои эмоции выразил оскорбительно для главного тренера столичной команды Диего Симеоне.
Как сообщает Marca, после игры Видаль сделал неприличный жест руками, адресованный аргентинскому специалисту, что было зафиксировано камерами. Симеоне не заметил жест Видаля, поскольку в этот момент находился спиной к нему.