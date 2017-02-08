Президент Ла Лиги встретился с послом Украины в Испании по ситуации с Зозулей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас встретился с послом Украины в Испании Анатолием Щербой, чтобы обсудить ситуацию, которая возникла с украинским нападающим Романом Зозулей, права на которого принадлежат «Бетису».
По итогам встречи стороны договорились, что испанское правительство должно поддержать футболиста, который имеет право на труд.
Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. Позже Зозуля принял решение остаток сезона провести в «Бетисе».