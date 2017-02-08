Эрнанес попрощался с Италией

Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес дал ясно понять, что покидает Италию.
«Эта панорама привлекла меня в Италию. Она станет последним, что я здесь увижу перед скорым отъездом», – написал игрок, прикрепив свою фотографию на фоне римского Колизея.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» принял предложение «Хэбэй Чайна Форчун» и продаст этому клубу Эрнанеса за € 10 млн, включая бонусы. Хавбек перешёл в «Юве» из «Интера» в 2015 году. В текущем сезоне бразилец провёл 10 матчей в чемпионате Италии и забил 1 гол.
Посмотреть фотографию также можно здесь.