Источник: Кудряшов уволен с поста спортивного директора «Томи»

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов лишился своего поста, а его роль будет исполнять главный тренер команды Валерий Петраков, сообщил на своей странице в «Твиттере» журналист Артур Каратай.
Ранее заместитель губернатора Томской области Чингис Акатаев, рассказывая о текущей финансовой ситуации в «Томи», отметил, что клуб не сможет выступать в РФПЛ в следующем сезоне из-за недостатка средств. После этого генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв в интервью «Чемпионату» заявил, что клуб будет искать деньги, если всё-таки сумеет остаться в Премьер-Лиге по итогам сезона.