Агент: Кураньи тренируется с брестским «Динамо» для поддержания формы

Юрген Кнаппенбергер, агент Кевина Кураньи, рассказал, почему немецкий нападающий был замечен на тренировке брестского «Динамо».
«Кевин тренируется с брестским „Динамо“, чтобы поддержать форму перед Кубком Легенд, который пройдёт на следующей неделе в Москве. Это всё. Неправда, что он тренируется потому, что хочет подписать контракт. Кстати, я не думаю, что футболист такого класса должен доказывать на тренировках, что он заслуживает контракт. Кевин благодарен, что у него есть возможность поддержать форму с „Динамо“, — цитирует Кнаппенбергера „Прессбол“.