Кураньи побывал в расположении тульского «Арсенала»

Вратарь «Арсенала» Владимир Габулов сообщил, что нападающий Кевин Кураньи, с которым он вместе выступал за московское «Динамо», побывал в расположении тульской команды.
«Кевин заехал в гости. Вспомнили динамовские времена», — написал Габулов в «Инстаграме» и прикрепил совместную фотографию.
Ранее сообщалось, что Кураньи, с прошлого лета являющийся свободным агентом, тренируется с брестским «Динамо», которое также проводит свой сбор в Турции. Кроме того, немец побывал в гостях у «Динамо» из Москвы.
Посмотреть фотографию также можно здесь.