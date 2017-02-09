«ПСЖ» не заинтересован в услугах Агуэро

Руководство «ПСЖ» не планирует покупать Серхио Агуэро у «Манчестер Сити». Об этом сообщает Manchester Evening News.
В прессе прошла информация, что парижане готовы сделать предложение по аргентинскому футболисту, а манкунианцы оценивают Агуэро в £ 80 млн. Агуэро потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити» после перехода 19-летнего бразильского форварда Габриэла Жезуса.
Британские СМИ пишут, что в действительности руководство «ПСЖ» в услугах аргентинского форварда не заинтересовано. В подмогу Эдинсону Кавани парижане ищут более универсального нападающего, который мог бы сыграть и на фланге.