Миллиардер Гейтс мог стать владельцем «Ливерпуля»

Американский миллиардер Билл Гейтс мог стать владельцем «Ливерпуля», однако основатель компании Microsoft не проявил интереса к данному проекту, сообщает Sky Sports.
В 2007 году владельцами «Ливерпуля» стали американские бизнесмены Том Хикс и Джордж Жилетт, которые не смогли справиться с долгами и в 2010 году согласились продать клуб.
Barclays Capital должен был найти потенциальных покупателей. Во время судебного разбирательства между компанией Mill Financial and Gillett и также Королевским банком Шотландии выяснилось, что одним из возможных покупателей значился Гейтс, который так и не ответил на запрос Barclays.