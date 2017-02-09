Марадона: Сампаоли – лучший в мире тренер, а Симеоне осуждают за неудачи

Бывший наставник сборной Аргентины Диего Марадона не сомневается в том, кто является в данный момент лучшим тренером мира. Чемпион мира 1986 года назвал своего соотечественника и рулевого «Севильи» Хорхе Сампаоли. Но не позабыл Марадона и про главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
«Сампаоли – лучший тренер мира на данный момент. Я бы назвал Симеоне лучшим, однако его осуждают за неудачи в «Ривер Плейт», — сказал Марадона в интервью аргентинскому радио.
Симеоне возглавлял «Ривер Плейт» с 2007 по 2008 год. Он выиграл во главе команды турнир «Клаусура» чемпионата Аргентины в 2008 году, однако подал в ноябре того же года в отставку после того, как аргентинский гранд занимал последнее место в турнире «Апертура».
По итогам 21 тура чемпионата Испании «Севилья» с 43 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.