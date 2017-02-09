Тарханов: Бикфалви с 11 февраля начнёт играть, Емельянову не хватает тонуса

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о товарищеском матче с сербским клубом «Чукарички» (1:1), а также рассказал о форме Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.
«Первый тайм получился сложным. Соперники прессинговали нас, мешали, поэтому игра немножко не получалась у нас в середине поля. Рома Емельянов тут проводил первый матч, и у него еще нет той нужной готовности. В том числе из-за этого игра не очень удавалась нам здесь. Хотя были какие-то моменты, но… Во втором тайме, когда на позицию опорного хавбека вышел Фидлер, игра стала лучше получаться. Мы стали лучше контролировать мяч, и выходы из обороны в атаку были хорошие. Забили мяч и ещё имели ряд моментов для взятия ворот.
У Бикфалви было небольшое повреждение, но с 11 февраля он уже начнёт играть. Эрик уже тренируется в общей группе, просто врачи не рекомендовали выпускать его в матчах, чтобы не было никаких рецидивов. Все-таки тренировка это тренировка, а игра есть игра.
Роман Емельянов тренируется хорошо, и выглядит достаточно мобильно. Но ему нужно почувствовать игровой тонус. Именно игрового тонуса Роме пока не хватает. Одно дело тренироваться, а другое дело играть – здесь надо больше перемещаться, думать, быстро разбираться в моментах.
Все ли справляются с нагрузками? Есть проблемы. Конечно, здесь ясно, что мы работаем на тренировках, проводим часто игры, через два дня на третий. Но в целом футболисты выдерживают. В принципе, только в первом тайме матча с «Чукаричками» показалось, что соперники нас поддавили. А второй тайм мы, наоборот, хорошо провели в плане функционального состояния. Смогли прибавить и стали создавать моменты, хорошо выходить в атаку», — цитирует Тарханова пресс-служба уральского клуба.