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Хёнесс дал понять Дугласу Косте, что хитростью он не добьётся повышения зарплаты

9 февраля 2017, четверг. 12:29. Футбол
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал признание полузащитника команды Дугласа Косты в том, что он не чувствует себя в Германии абсолютно счастливым.

«Слова Косты – отчаянная попытка ухватить себе большую зарплату. Но это у нас не проходит, Коста может хоть десять раз повторить свои слова. Он не является человеком, нуждающимся в деньгах», — приводит слова Хёнесса tz.

Ранее главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти также прокомментировал слова Косты, выразив уверенность, что у игрока нет причин быть чем-то недовольным.
Источник: TZ Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Дуглас Коста Ули Хёнесс
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