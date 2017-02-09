Хёнесс дал понять Дугласу Косте, что хитростью он не добьётся повышения зарплаты

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал признание полузащитника команды Дугласа Косты в том, что он не чувствует себя в Германии абсолютно счастливым.
«Слова Косты – отчаянная попытка ухватить себе большую зарплату. Но это у нас не проходит, Коста может хоть десять раз повторить свои слова. Он не является человеком, нуждающимся в деньгах», — приводит слова Хёнесса tz.
Ранее главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти также прокомментировал слова Косты, выразив уверенность, что у игрока нет причин быть чем-то недовольным.