Гаспар призвал «Реал» признать, что тот не хочет игры «Барселоны» на своей арене

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар призвал мадридский «Реал» публично признать, что тот не хочет проведения финального матча Кубка Испании на стадионе «Сантьяго Бенрабеу». Участниками финала, который состоится 27 мая, стали «Барселона» и «Алавес».
«Я публично и официально прошу, чтобы «Реал» имел мужество и написал письмо о том, что не хочет финала Кубка Испании на своей арене. И пусть не выдумывают пустых историй», — приводит слова Гаспара Cadena Ser.
На последней ассамблее «Реала» было объявлено, что клуб после матча 37-го тура Примеры с «Севильей» начинает в мае работы по реконструкции стадиона.