«Арсенал» отзаявил семерых футболистов

Тульский «Арсенал» покинули сразу семь футболистов. Во второй части сезона-2016/17 РФПЛ в «Арсенале» не будет вратаря Романа Геруса, защитников Игоря Калешина, Дмитрия Айдова, полузащитников Дмитрия Смирнова, Сергея Шаповалова и нападающих Хызыра Аппаева и Сергея Маслова. Согласно информации, которая появилась на официальном сайте РФПЛ, все они были отъзаявлены.
Больше всех матчей из отчисленных футболистов в РФПЛ провёл Хызыр Аппаев, который появился на поле 17 раз. Второй показатель у нападающего Сергея Маслова, который в 13 матчах забил 1 гол.