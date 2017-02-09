Испанский футбол почти год жил без допинг-контроля

Футболисты испанских клубов уже почти год не проходят допинг-контроль в Испании в связи с разногласиями ВАДА и испанского агентства по защите здоровья в спорте, сообщает El Confidencial.
Испания была обязана изменить свои нормы по контролю за допингом по требованию ВАДА, но не сделала этого. В результате было принято решение отстранить испанское агентство по защите здоровья в спорте. Таким образом, игроки испанских клубов сдают анализы лишь на турнирах под эгидой ФИФА и континентальных организаций, таких как УЕФА.
Конфликт испанского агентства по защите здоровья в спорте и ВАДА должен быть вскоре решён. Ожидается, что Испания модифицирует свой антидопинговый закон, чтобы соответствовать требованиям ВАДА.