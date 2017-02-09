Райола: Лукаку продлит контракт с «Эвертоном»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы бельгийского нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, сообщил, что игрок не планирует покидать ливерпульский клуб и в ближайшее время продлит с ним соглашение.
«Нет никаких проблем в переговорах между «Эвертоном» и Лукаку. Ромелу подпишет новое соглашение с клубом», — приводит слова Райолы talkSPORT.
По данным английских СМИ, 23-летний футболист станет самым высокооплачиваемым игроком «Эвертона». Действующий контракт Лукаку с командой рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ на счету форварда 16 голов и четыре результативных передачи в 23 матчах.