Тульский «Арсенал» собирается усилиться ещё одним или двумя новичками

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков после ничьей в товарищеском матче с молдавским клубом «Милсами» (3:3) подвёл итоги сбора в Турции и сообщил, что команда планирует усилиться ещё одним или двумя новичками.
«На втором сборе у нас были шикарные условия, мы выполнили всё, что хотели. Футболисты получили приличные нагрузки и под ней проводили неплохие матчи, ставшие для нас очень информативными. Мы увидели возможности каждого игрока на фоне усталости. Сегодня было видно, кто может держать темп игры.
Какие планы на следующий сбор? Мы будем наигрывать стартовый состав на вторую половину чемпионата. Возможно, кто-то из молодых ребят также присоединиться к сборам с основой. Потихоньку мы будем снижать нагрузки и больше работать над тактикой. Что касается приобретений, мы ожидаем одного-двух новичков», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.