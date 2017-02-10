Кальдара: когда узнал об интересе со стороны «Ювентуса», думал, что это шутка

Защитник Маттиа Кальдара признался, что не поверил словам, когда узнал об интересе к нему со стороны «Ювентуса». Футболист перешёл в туринский клуб, подписав контракт до 30 июня 2021 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Тем не менее 22-летний защитник останется в «Аталанте» на правах бесплатной аренды до 30 июня 2018 года.
«Что я подумал, когда мне сказали, что во мне заинтересован „Ювентус“? Я думал, что это была шутка, я не верил в это после девяти матчей в Серии А. Я думал, что это были всего лишь слухи. Но...» — цитирует Кальдару Tuttosport.